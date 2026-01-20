Calciomercato Juve questi due giocatori in pole position per il centrocampo | la strategia di Comolli per rinforzare la mediana in estate

La Juventus torna a concentrarsi sul calciomercato estivo, valutando con attenzione i profili di Sandro Tonali e Franck Kessié per rinforzare il centrocampo. La strategia di Comolli mira a individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze della squadra, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato. La scelta dei giocatori si inserisce in un progetto volto a rafforzare la mediana con elementi di esperienza e qualità.

Calciomercato Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino Tonali e Kessié. Entrambi sono nel mirino di Comolli per l’estate. Il mercato non dorme mai, e in casa bianconera si guarda già oltre la sessione invernale per costruire la squadra del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il calciomercato della Juve si sta concentrando con forza sul restyling della mediana, con l’obiettivo di aggiungere muscoli, esperienza e carisma al reparto centrale. In vista del prossimo giugno, la dirigenza bianconera ha individuato la necessità di rinforzarsi a centrocampo per accrescere la personalità della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il rebus del centrocampista continua: la strategia di Comolli per rinforzare la mediana. Le ultimeIl calciomercato della Juventus per il reparto centrocampo rimane in bilico, con Comolli che valuta attentamente le strategie da adottare.

