La Juve liquida di Di Gregorio e Perin tutti i portieri seguiti sul mercato | da Vicario a Palmisani

La decisione della Juventus di lasciare andare Di Gregorio e Perin deriva dalla volontà di rinforzare la rosa portieri. La squadra segue con attenzione i profili di Vicario e Carnesecchi, valutando chi possa assumere il ruolo di titolare. La scelta mira a migliorare la stabilità tra i pali e a rispondere alle esigenze della squadra. La trattativa tra club e agenti è già avviata e potrebbe concludersi a breve.

La Juventus nel prossimo calciomercato cambierà i due portieri. Via Di Gregorio e Perin. Uno tra Vicario e Carnesecchi sarà il titolare. Ma si fanno tanti nomi: da De Gea a Montipò, passando per Palmisani e Falcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mandas Juve e non solo: quei due portieri in corsa per prendere il posto di nuovo vice-Di Gregorio a partire da gennaio. Tutti gli obiettivi

Leggi anche: Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO; Serie A: il Milan cade, l’Inter vede lo scudetto. La Roma aggancia il Napoli a; Girone F: vincono Teramo, Ancona e Ostiamare; Castro fa volare Italiano: il Bologna liquida di misura il Brann in trasferta, ritorno in discesa.

La Juve liquida di Di Gregorio e Perin, tutti i portieri seguiti sul mercato: da Vicario a PalmisaniLa Juventus nel prossimo calciomercato cambierà i due portieri. Via Di Gregorio e Perin. Uno tra Vicario e Carnesecchi sarà il titolare. Ma si fanno tanti nomi: da De Gea a Montipò, passando per ... fanpage.it

Juve, ora è crisi vera e la Champions si allontanaLa Juve inizia nel peggiore dei modi il suo ciclo di ferro, battuta e umiliata dal Como, quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Una gara terminata con i fischi dello Stadium e che i bianconeri ... rainews.it

La #Juve ha approvato la relazione semestrale al 31 dicembre 2025, registrando un contenuto rosso di 2,5 milioni di euro Il dato finanziario del club bianconero mostra un netto miglioramento dei conti, confermando il percorso verso la sostenibilità econo - facebook.com facebook