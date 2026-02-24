La Juve liquida di Di Gregorio e Perin tutti i portieri seguiti sul mercato | da Vicario a Palmisani

La decisione della Juventus di lasciare andare Di Gregorio e Perin deriva dalla volontà di rinforzare la rosa portieri. La squadra segue con attenzione i profili di Vicario e Carnesecchi, valutando chi possa assumere il ruolo di titolare. La scelta mira a migliorare la stabilità tra i pali e a rispondere alle esigenze della squadra. La trattativa tra club e agenti è già avviata e potrebbe concludersi a breve.

La Juventus nel prossimo calciomercato cambierà i due portieri. Via Di Gregorio e Perin. Uno tra Vicario e Carnesecchi sarà il titolare. Ma si fanno tanti nomi: da De Gea a Montipò, passando per Palmisani e Falcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

