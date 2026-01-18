Calciomercato Juve LIVE | Chiesa superato da Maldini pronta l’offerta per Mateta Novità in difesa

Restano aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Juventus. Oggi si segnalano novità su Chiesa, che potrebbe essere superato da Maldini, e l’imminente offerta per Mateta. In attesa di ulteriori sviluppi, si monitorano anche le mosse in difesa. Seguite con noi tutte le trattative e le indiscrezioni per rimanere informati su quanto accade in casa bianconera.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: Chiesa superato da Maldini, si spinge per Mingueza e Mateta. Beto nome nuovo

Ultimissime Juve LIVE: pronta l’offerta per Mateta. Novità in vista lato Daniel Maldini

