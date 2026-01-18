Calciomercato Juve LIVE | Chiesa superato da Maldini pronta l’offerta per Mateta Novità in difesa
Restano aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Juventus. Oggi si segnalano novità su Chiesa, che potrebbe essere superato da Maldini, e l’imminente offerta per Mateta. In attesa di ulteriori sviluppi, si monitorano anche le mosse in difesa. Seguite con noi tutte le trattative e le indiscrezioni per rimanere informati su quanto accade in casa bianconera.
Calciomercato Juve LIVE: Chiesa superato da Maldini, si spinge per Mingueza e Mateta. Beto nome nuovo
Segui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. In questa sessione, si registra il sorpasso di Maldini su Chiesa, mentre si valutano le piste Mingueza e Mateta. Beto si affaccia come nuovo nome nel quadro dei potenziali rinforzi. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi più recenti sul mercato bianconero.
Ultimissime Juve LIVE: pronta l’offerta per Mateta. Novità in vista lato Daniel Maldini
Le ultime notizie sulla Juventus: in evidenza l'offerta per Mateta e le novità riguardanti Daniel Maldini. La nostra aggiornamento in tempo reale fornisce tutte le informazioni più recenti sul club, con approfondimenti e dettagli sulle trattative e le strategie della squadra. Restate con noi per avere un quadro completo delle novità che coinvolgono i bianconeri nelle ultime ore.
