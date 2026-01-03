Calciomercato Napoli c’è il piano per arrivare a Mainoo | sacrificato un azzurro

Il mercato del Napoli si configura come una sfida strategica, con l’obiettivo di arrivare a Mainoo. Le restrizioni finanziarie impongono al club di operare principalmente attraverso cessioni, rendendo necessario un mercato a costo zero. In questo contesto, la pianificazione di Manna prevede un sacrificio interno per poter rafforzare la squadra senza investimenti immediati, puntando su operazioni mirate e oculate.

Il Napoli continua a studiare la strategia su come muoversi sul mercato. Le limitazioni a cui è stato obbligato il club partenopeo, costringono Manna ad un mercato a costo zero, dove gli acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni. Come tutti sanno la priorità dei campioni d'Italia è il colpo a centrocampo, con Kobbie Mainoo che resta il primo nome sulla lista. Per arrivare al centrocampista inglese il Napoli sarebbe pronto a sacrificare Noa Lang. Il Napoli non molla Mainoo: i milioni possono arrivare da Lang. Oltre a Lorenzo Lucca, l'altro azzurro con le valigie in mano è Noa Lang. L'ala olandese non è riuscito ad imporsi nello scacchiere di Antonio Conte, per un feeling con il tecnico salentino che non sembra mai essere nato.

