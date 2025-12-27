Mercato Inter il piano per arrivare a Palestra Ecco chi finanzia l’affare
Inter News 24 Mercato Inter, ecco il piano per arrivare a Marco Palestra. Un sacrificio importante va a finanziare l’affare. Vediamo di chi si tratta. Il calciomercato invernale dei nerazzurri entra in una fase calda, con la dirigenza impegnata a bilanciare le ambizioni tecniche e la sostenibilità finanziaria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Beneamata dispone attualmente di un budget stimato tra i 20 e i 24 milioni di euro per l’acquisto di un esterno. Tuttavia, per arrivare al grande obiettivo Marco Palestra, il talentuoso laterale classe 2005 di proprietà dell’Atalanta e rivelazione della stagione, la cifra stanziata potrebbe non bastare. 🔗 Leggi su Internews24.com
