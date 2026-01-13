Cade in Arno dal ponte alla Carraia | tratto in salvo dai vigili del fuoco

Un uomo, extracomunitario, è caduto nel fiume Arno dal ponte alla Carraia a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il suo salvataggio. Le autorità stanno accertando le circostanze dell’incidente.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Un uomo, extracomunitario, è caduto in Arno dal pilone del ponte alla Carraia. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Cade in Arno a Firenze, salvato dai vigili del fuoco Sul posto è stata inviata una squadra, il mezzo nautico e il nucleo sommozzatori. L’uomo dopo essere caduto in acqua ha raggiunto la sponda sinistra idraulica del fiume ed è stato raggiunto dal personale dei vigili del fuoco che ha verificato le condizioni e lo ha accompagnato nella zona della pescaia per risalire la spalletta, dove è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

