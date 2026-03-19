Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy, ha pubblicato un appello ai fan chiedendo di non scaricare né visualizzare il pilot leaked della nuova serie. La protagonista della serie originale ha spiegato che lo script e il pilot non erano pronti né corretti al momento della fuga, e invita gli appassionati a rispettare i tempi ufficiali di rilascio.

La star della serie originale invita i fan a non cedere alla tentazione di leggere lo script o vedere il pilot leaked perché non erano pronti né corretti. La cancellazione del reboot di Buffy - L'ammazzavampiri da parte di Hulu ha creato scompiglio tra i fan della serie originale, che già pregustavano una nuova immersione nel mondo fantastico, ma irto di pericoli, di Sunnydale. Ma adesso si fa largo l'appello disperato della star originale Sarah Michelle Gellar, la quale ha invitato i fan a non cedere alla tentazione di leggere la sceneggiatura o visionare il pilot piratato del reboot cancellato perché non sono corretti e non erano ancora pronti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Buffy, l'appello disperato di Sarah Michelle Gellar: "Non scaricate il pilot leaked"

Articoli correlati

Buffy, il reboot è già finito: Hulu scarta il pilot con Sarah Michelle Gellar e Chloé ZhaoLa notizia che nessun fan del Buffyverse avrebbe mai voluto leggere è arrivata direttamente da Sarah Michelle Gellar.

Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, Sarah Michelle Gellar: "Non è un sequel e non è un reboot"L'attrice protagonista della serie tv anni '90 di Joss Whedon ha confermato che il nuovo progetto non sarà un seguito né un nuovo inizio.

Tutti gli aggiornamenti su Sarah Michelle Gellar

Buffy, l'appello disperato di Sarah Michelle Gellar: Non scaricate il pilot leakedLa star della serie originale invita i fan a non cedere alla tentazione di leggere lo script o vedere il pilot leaked perché non erano pronti né corretti. movieplayer.it

Buffy, Sarah Michelle Gellar svela le cause della cancellazione del sequelL'attrice ha parlato della cancellazione della serie televisiva sequel di Buffy l'ammazzavampiri, che non andrà avanti dopo il pilot. serial.everyeye.it