Buffy l' ammazzavampiri | New Sunnydale Sarah Michelle Gellar | Non è un sequel e non è un reboot

L'attrice protagonista della serie tv anni '90 di Joss Whedon ha confermato che il nuovo progetto non sarà un seguito né un nuovo inizio. Sarah Michelle Gellar ha rilasciato una nuova intervista al podcast Shut Up, Evan, facendo chiarezza su alcuni aspetti della nuova serie Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, che riporterà la Cacciatrice al centro di nuove dinamiche sul piccolo schermo. A fronte di una miriade di speculazioni e domande sul nuovo progetto, Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy Summers, ha voluto specificare alcuni aspetti che per alcuni spettatori e organi di stampa non sono ancora molto chiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

