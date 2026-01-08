Buffy l' ammazzavampiri | New Sunnydale Sarah Michelle Gellar | Non è un sequel e non è un reboot
L'attrice protagonista della serie tv anni '90 di Joss Whedon ha confermato che il nuovo progetto non sarà un seguito né un nuovo inizio. Sarah Michelle Gellar ha rilasciato una nuova intervista al podcast Shut Up, Evan, facendo chiarezza su alcuni aspetti della nuova serie Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, che riporterà la Cacciatrice al centro di nuove dinamiche sul piccolo schermo. A fronte di una miriade di speculazioni e domande sul nuovo progetto, Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy Summers, ha voluto specificare alcuni aspetti che per alcuni spettatori e organi di stampa non sono ancora molto chiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Ruolo nascosto di sarah michelle gellar nel reboot di buffy
Leggi anche: Buffy, Sarah Michelle Gellar sul ritorno della Cacciatrice in tv: "Ora il mondo ha bisogno di questi eroi"
Buffy l’ammazzavampiri torna in TV nel 2026: tutto quello che sappiamo sul reboot con Sarah Michelle Gellar; Buffy: Quale regalo ha ricevuto Sarah Michelle Gellar per la fine delle riprese del reboot?; Sarah Michelle Gellar sulla nuova stagione di Buffy: cosa dobbiamo aspettarci.
Buffy l'ammazzavampiri: New Sunnydale, Sarah Michelle Gellar: "Non è un sequel e non è un reboot" - L'attrice protagonista della serie tv anni '90 di Joss Whedon ha confermato che il nuovo progetto non sarà un seguito né un nuovo inizio. movieplayer.it
Buffy: Sarah Michelle Gellar rivela il titolo della nuova serie, che non sarà né un sequel né un reboot - La star di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare del progetto di una serie tv incentrata su una nuova Cacciatrice, di cui Hulu ha ordinato il pilota, rivelandone anche il ti ... comingsoon.it
Buffy l'Ammazzavampiri: la serie sequel ha "intrappolato" i succhiasangue? "Si vestono ancora come nel 2003" - Il sequel di Buffy l'Ammazzavampiri introduce una minaccia vampiresca inedita che ci ricollegherà direttamente al passato e un cast arricchito da volti noti e nuove star Buffy l'Ammazzavampiri si era ... movieplayer.it
Sarah Michelle Gellar – Buffy Summers #ierieoggi Negli anni di Buffy l’Ammazzavampiri è diventata un volto simbolo della TV, conquistando anche il cinema con titoli come So cosa hai fatto, Scream 2, Cruel Intentions e Scooby-Doo. Nel presente continua - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.