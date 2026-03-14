Hulu ha deciso di non proseguire con il progetto del reboot di Buffy, dopo aver valutato il pilot con Sarah Michelle Gellar e Chloé Zhao. La decisione è stata comunicata dalla stessa attrice, che ha confermato che la produzione non avanzerà ulteriormente. Il pilot era stato realizzato per rilanciare la serie originale, ma il network ha scelto di non procedere con la messa in onda.

La notizia che nessun fan del Buffyverse avrebbe mai voluto leggere è arrivata direttamente da Sarah Michelle Gellar. Con un post su Instagram pubblicato sabato mattina, l’attrice ha confermato che Hulu ha deciso di non procedere con il tanto atteso reboot di Buffy l’ammazzavampiri. Il progetto, che aveva ricevuto l’ordine per un episodio pilota circa un anno fa, si ferma quindi prima ancora di debuttare, lasciando nel limbo il ritorno di uno dei franchise più amati della storia della televisione. Nonostante il brusco stop al pilot, la speranza per i cacciatori di vampiri non è del tutto spenta. Hulu ha infatti chiarito che, pur non procedendo con questa specifica versione, rimane fortemente interessata alla proprietà intellettuale di Buffy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Buffy, il reboot è già finito: Hulu scarta il pilot con Sarah Michelle Gellar e Chloé Zhao

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