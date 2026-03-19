Bsc Big Mat sul mercato Quattro nuovi arrivi

Il Big Mat Bsc Grosseto ha annunciato quattro nuovi giocatori in vista della stagione di Serie A. La squadra ha acquisito due lanciatori e due battitori, tutti nati tra il 2001 e il 2003. La società biancorossa, guidata dal presidente Antonio Pugliese, si prepara ad affrontare il campionato con queste nuove aggiunte al roster. La presentazione dei quattro acquisti è stata ufficializzata recentemente.

Quattro acquisti per il Big Mat Bsc Grosseto. In vista della nuova stagione di Serie A, la società biancorossa del presidente Antonio Pugliese ha inserito nel roster due lanciatori e due battitori, tutti nati tra il 2001 e il 2003. "Prosegue la nostra campagna acquisti – commenta il direttore sportivo Roberto Piccioli – pensata per costruire un gruppo di giovani talenti e qualche elemento di maggiore esperienza. I nuovi acquisti daranno il loro importante contribuito per formare una squadra in grado di giocarsela con tutte le avversarie a viso aperto e senza timori reverenziali". Indosseranno la maglia biancorossa Ryson Polonius, Jorman Alcalà, Gabriel Torres e Gennaro Coviello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bsc Big Mat sul mercato. Quattro nuovi arrivi Articoli correlati Leggi anche: Il Bsc Big Mat del futuro. Tre conferme importanti Big Mat Bsc e Ymca baseball: il settore giovanile rinnovato punta alla Serie AUna sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. Altri aggiornamenti su Bsc Big Mat sul mercato Quattro nuovi... Temi più discussi: Big Mat Bsc Grosseto di nuovo sul mercato con quattro acquisti; Il Big Mat Grosseto annuncia un poker di nuovi acquisti; Quattro nuovi innesti per il giovane roster del Bsc Big Mat Grosseto; Quarto posto nazionale per il Bsc Arezzo nel Baseball5. Bsc Big Mat sul mercato. Quattro nuovi arriviQuattro acquisti per il Big Mat Bsc Grosseto. In vista della nuova stagione di Serie A, la società biancorossa del presidente Antonio Pugliese ha inserito nel roster due lanciatori e due battitori, ... lanazione.it Quattro nuovi innesti per il giovani roster del Bsc Big Mat GrossetoIl direttore sportivo Roberto Piccioli ha messo a disposizione del manager Vecchi: Ryson Polonius, Jorman Alcalà, Gabriel Torres e Gennaro Coviello scritto da Redazione per Baseball.it ... baseball.it Big Mat Bsc e Ymca baseball collaborano per promuovere il settore giovanile con l'obiettivo di formare atleti per la Serie A - facebook.com facebook