Bruzzone indagata per stalking la criminologa | Falsità non ho niente da nascondere

La criminologa è stata inserita nel registro degli indagati dalla procura con l’accusa di aver compiuto attacchi online contro la pedagogista Elisabetta Sionis. La sua posizione riguarda presunte azioni di stalking digitali, mentre lei stessa ha dichiarato che le accuse sono false e che non ha niente da nascondere. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

La criminologa è indagata dalla procura per presunti attacchi online alla pedagogista Elisabetta Sionis. Indagini ora a Roma, Bruzzone respinge tutto: “Accuse false”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roberta Bruzzone indagata per stalking nei confronti di una criminologa rivale: chi è Elisabetta Sionis (video)Roberta Bruzzone è indagata dalla Procura di Cagliari per stalking in concorso con un gruppo di suoi «fedelissimi». Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalkingLa criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. Tutto quello che riguarda Bruzzone indagata Temi più discussi: IL GIORNALE * IN EDICOLA 19/3/2026: STALKING E PROFILI FAKE CONTRO UNA GIUDICE, INDAGATA LA BRUZZONE / CRIMINOLOGA NEI GUAI; Stalking e attacchi social, Bruzzone sotto inchiesta: accuse di molestie online; La prima pagina del Giornale: Il governo taglia le accise, meno tre giorni al referendum, indagata Roberta Bruzzone. Bruzzone indagata per stalking, la criminologa: Falsità, non ho niente da nascondereÈ notizia di oggi che la criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking. Secondo la procura di Cagliari avrebbe agito condotte persecutorie nei confronti della pedagogista e giudice del Tribunal ... fanpage.it La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking a una collegaSi sono chiuse le indagini della Procura di Cagliari: nelle chat con tre collaboratori avrebbe organizzato attacchi social alla psicologa forense Sionis. tgcom24.mediaset.it La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking nei confronti di Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice al Tribunale dei minori di Cagliari. Secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera, Bruzzone avrebbe condotto per circa tre - facebook.com facebook La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com