Brucia il salotto in una villetta | intossicata la padrona di casa salvi gli animali

Nella serata di ieri a San Rocco al Porto, un incendio è divampato nel salotto di una villetta in via IV novembre. La proprietaria è rimasta intossicata mentre gli animali presenti nella casa sono stati messi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La donna è stata portata in ospedale per cure.

San Rocco al Porto, 19 marzo 2026 – Si incendia il soggiorno, paura a San Rocco al Porto. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri 18 marzo 2026, in via IV novembre. La residente di una villetta ha allertato il 115 dopo aver scoperto, nel proprio salotto, una paurosa combustione. Sono stati attimi di tensione ma, per fortuna, i presenti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, senza rimanere feriti. I soccorsi. In particolare si tratta di una donna, che è stata poi accompagnata dal 118, in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza per accertamenti, dato che ha respirato fumo. È stata trovata in buona condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brucia il salotto in una villetta: intossicata la padrona di casa, salvi gli animali Articoli correlati Como, brucia il divano per la seconda volta in poco tempo: donna intossicataComo, 15 marzo 2026 – Il divano è andato a fuoco per la seconda volta, a distanza di due settimane da un primo e identico intervento. "Animali maltrattati". Sequestrati (e salvi) 27 cani lasciati tra gli escrementiUn procedimento penale a carico di un uomo, per maltrattamento di animali dopo la denuncia della LAV (Lega anti vivisezione) di Lucca.