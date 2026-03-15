Como brucia il divano per la seconda volta in poco tempo | donna intossicata

A Como, una donna è rimasta intossicata dopo un incendio che ha coinvolto il suo divano, già bruciato una prima volta due settimane fa. Questa sera, il divano è andato di nuovo in fiamme, provocando danni e rischi per l’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’ambiente.

Como, 15 marzo 2026 – Il divano è andato a fuoco per la seconda volta, a distanza di due settimane da un primo e identico intervento. I vigili del fuoco questa mattina alle 5.20 sono nuovamente accorsi in piazza San Fedele, dove cuscini e divano di un appartamento all'interno del palazzo sul lato destro della piazza, sono bruciati. Fuoco e fumo sul tram, Milano fra paura e ironia ma Sala rassicura: “Nessun allarme, Atm è un’eccellenza” L’altro episodio. All'interno, esattamente come la scorsa volta, una giovane donna è rimasta leggermente intossicata per aver respirato il fumo che si è sprigionato dal rogo, ed è stata portata in pronto soccorso dal 118 per essere visitata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, brucia il divano per la seconda volta in poco tempo: donna intossicata Articoli correlati Poco tempo per la palestra? Ecco l’esercizio ‘segreto’ per bruciare calorie stando sul divanoPuò trasformare il tuo corpo in pochi minuti al giorno: migliora forza, postura e tonicità senza stressare le articolazioni Nel mondo del fitness, la... Sarone, brucia un'abitazione: una persona intossicataNel pomeriggio del 22 dicembre vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti presso l'abitato di Sarone di Caneva per l'incendio del...