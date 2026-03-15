Como brucia il divano per la seconda volta in poco tempo | donna intossicata

Da ilgiorno.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, una donna è rimasta intossicata dopo un incendio che ha coinvolto il suo divano, già bruciato una prima volta due settimane fa. Questa sera, il divano è andato di nuovo in fiamme, provocando danni e rischi per l’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’ambiente.

Como, 15 marzo 2026 – Il divano è andato a fuoco per la seconda volta, a distanza di due settimane da un primo e identico intervento. I vigili del fuoco questa mattina alle 5.20 sono nuovamente accorsi in piazza San Fedele, dove cuscini e divano di un appartamento all'interno del palazzo sul lato destro della piazza, sono bruciati. Fuoco e fumo sul tram, Milano fra paura e ironia ma Sala rassicura: “Nessun allarme, Atm è un’eccellenza” L’altro episodio. All'interno, esattamente come la scorsa volta, una giovane donna è rimasta leggermente intossicata per aver respirato il fumo che si è sprigionato dal rogo, ed è stata portata in pronto soccorso dal 118 per essere visitata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

como brucia il divano per la seconda volta in poco tempo donna intossicata
© Ilgiorno.it - Como, brucia il divano per la seconda volta in poco tempo: donna intossicata

Articoli correlati

Poco tempo per la palestra? Ecco l’esercizio ‘segreto’ per bruciare calorie stando sul divanoPuò trasformare il tuo corpo in pochi minuti al giorno: migliora forza, postura e tonicità senza stressare le articolazioni Nel mondo del fitness, la...

Sarone, brucia un'abitazione: una persona intossicataNel pomeriggio del 22 dicembre vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti presso l'abitato di Sarone di Caneva per l'incendio del...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.