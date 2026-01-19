Il rigore l’abbandono del campo l’eurogol | cos’è successo nella finale di Coppa d’Africa – I video

La finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, disputatasi a Rabat, ha visto momenti di grande intensità e alcuni episodi significativi. Tra rigori, abbandoni e gol spettacolari, l’incontro ha suscitato molte discussioni. In questa analisi, ripercorriamo gli eventi principali della partita, offrendo una panoramica obiettiva e dettagliata di quanto successo sul campo.

La sfida si preannunciava accesa e non potrebbe essere altrimenti per una finale. Ma nell’incontro di ieri sera a Rabat fra Marocco e Senegal è successo davvero di tutto. La partita, per larghi tratti priva di grandi emozioni, si è accesa nei minuti finali, dando vita a scene destinate a essere ricordate – nel bene e nel male – ancora per diversi anni. Pochi istanti prima del triplice fischio finale, l’arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa punendo un contatto sospetto in area. Immediata la reazione del Senegal, che prima ha protestato con veemenza contro la decisione e poi ha deciso di abbandonare il campo.🔗 Leggi su Open.online

Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

Durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati eventi imprevedibili negli ultimi minuti di gioco, tra cui l’abbandono del campo da parte del Senegal e un rigore contestato. La partita ha visto anche un episodio sorprendente con Brahim Diaz. Questi momenti hanno reso la sfida memorabile, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio africano.

Clamoroso in Coppa d’Africa, il Senegal abbandona il campo al 95’ e grida allo scandalo: cos’è successo

