Brighton-Liverpool sabato 21 marzo 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle 13:30 si sfidano Brighton e Liverpool. Il Liverpool ha vinto l’ultima partita di Champions League contro il Galatasaray con un punteggio di 4-0, assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale. Le formazioni ufficiali e le quote per la partita sono state già rese note, mentre i pronostici sono ancora in fase di analisi.

Il Liverpool ha disputato un’ottima partita infrasettimanale battendo per 4-0 un Galatasaray a dire il vero piuttosto scarso, qualificandosi così ai quarti di finale di Champions League. In vista di questa trasferta di Brighton però non va dimenticato che contro i turchi la settimana prima ci aveva perso, e nel mezzo c’è stato il pareggio ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Liverpool (sabato 21 marzo 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Liverpool ha trovato tre punti a Sunderland che sono stati molto importanti per rosicchiare un paio di punti sulla quarta e quinta della... Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti... Contenuti e approfondimenti su Brighton Liverpool sabato 21 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Brighton - Liverpool; Andresen vince il primo sprint alla Tirreno-Adriatico. Parigi-Nizza: ecco Vingegaard; Pronostico Brighton-Liverpool 21 Marzo 2026: 31ª Giornata di Premier League; Pronostico Brighton vs Liverpool – 21 Marzo 2026. Pronostico Brighton vs Liverpool – 21 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Liverpool, in programma il 21 Marzo 2026 alle 13:30 all’Amex Stadio, promette intensità tattica e ritmo elevato. news-sports.it #PremierLeague, Nelle partite del pomeriggio in Premier League vince solo il Brighton, 1-0 al Sunderland, mentre è terminata 0-0 #Burnley- Bournemouth. Alle 18 e 30 in campo l' #Arsenal e il #Chelsea, rispettivamente contro l'#Everton e il Newcastle. Alle 21 - facebook.com facebook