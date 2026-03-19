A Branzi, noto come eretico dell’architettura, si attribuisce il titolo di autore di

Nessuno dei due parlava inglese, eppure s’intendevano benissimo, per trent’anni in strettissima amicizia, in comune curiosità e progetti. E ora il giapponese dedica al nostro connazionale (scomparso nel 2023), riconosciuto "nella costellazione dell’età d’oro del design italiano", una mostra in Triennale. Che il presidente Stefano Boeri definisce "interpretazione sublime" del mondo di pensieri edificanti di un eretico protagonista dell’architettura internazionale: “Andrea Branzi by Toyo Ito - Continuous present” (catalogo Electa), da oggi al 14 ottobre, insieme a Fondation Cartier pour l’art contemporain, a cura di Michela Alessandrini e Nina Bassoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Branzi, eretico dell’architettura. La città e l’ospitalità cosmica

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