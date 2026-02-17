Consorzio Prosecco DOC illumina la città dei Giochi | Il luogo dell’ospitalità

Il Consorzio Prosecco DOC ha scelto Milano per mostrare il suo sostegno ai Giochi Olimpici Invernali, trasformando il centro della città in un punto di riferimento per l’ospitalità. In piazza San Babila, il San Babila Sparkling Hub si anima con le bollicine e l’energia del territorio, diventando un luogo di incontro tra ospiti e appassionati. Qui, il Prosecco DOC si presenta come ambasciatore dello stile italiano, tra eventi e degustazioni che coinvolgono visitatori e residenti.

Nel vivo dei Giochi Olimpici Invernali, Prosecco Doc – Official Sparkling Wine Sponsor di Milano Cortina 2026 – vive questa esperienza unica da protagonista all'interno di uno spazio dove creatività, cultura ed eccellenza del Made in Italy si incontrano: il San Babila Sparkling Hub. 600 metri quadrati in piazza San Babila dedicati all'accoglienza. "Volevamo creare qualcosa di più di un semplice punto di degustazione: un luogo dove l'ospitalità italiana si fa racconto e condivisione, capace di dialogare con il pubblico internazionale dei Giochi nel modo più autentico possibile", dichiara Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio Prosecco DOC.