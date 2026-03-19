Bramani Regeneron | Apriamo spazi che valorizzano chi ci lavora

A Milano, sono stati inaugurati nuovi spazi da parte di Regeneron, che definiscono il modo in cui l’azienda si presenta e lavora. Il rappresentante dell’azienda ha dichiarato che queste aree sono pensate per valorizzare chi opera all’interno, creando ambienti dedicati a questo scopo. La presentazione è avvenuta durante un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e altre figure coinvolte.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - I nuovi spazi aperti a Milano "rappresentano la 'Regeneron Way', il nostro modo di essere. Puntiamo a un posto di lavoro migliore, dove le persone si sentono realmente apprezzate e possono dare il meglio del loro potenziale. Vogliamo anche una scienza migliore attraverso terapie sempre più avanzate in ambiti dove ci sono ancora bisogni terapeutici insoddisfatti. E, ovviamente, tutto questo per un mondo migliore che in qualche modo è l'impatto degli outcome di salute per i pazienti". Lo ha detto Elisabetta Bramani, Country Manager Immunology di Regeneron in Italia, all'inaugurazione dei nuovi uffici della farmaceutica, oggi a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bramani (Regeneron): "Apriamo spazi che valorizzano chi ci lavora" Articoli correlati Allegri: “Apriamo, apriamo”. Ecco la mossa tattica che ha deciso Milan-LecceMilan-Lecce è la partita scelta questa settimana da DAZN per il suo format 'BordoCam' in cui si va a sviscerare la gara vista a un passo dal campo di... Carceri calabresi, chi protegge chi ci lavora?Carceri calabresi sotto pressione: telefoni, droga e armi bianche alimentano il controllo criminale e mettono alla prova lo Stato.