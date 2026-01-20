Allegri | Apriamo apriamo Ecco la mossa tattica che ha deciso Milan-Lecce

Durante la partita tra Milan e Lecce, Allegri ha adottato una strategia tattica significativa, evidenziata dalla sua decisione “Apriamo, apriamo”. Questa mossa ha avuto un ruolo importante nel corso dell'incontro, che è stato trasmesso da DAZN nel format 'BordoCam'. Analizzare questa scelta permette di comprendere meglio le dinamiche in campo e le decisioni che influenzano il risultato della partita.

Milan-Lecce è la partita scelta questa settimana da DAZN per il suo format 'BordoCam' in cui si va a sviscerare la gara vista a un passo dal campo di gioco. Il Diavolo ha vinto una gara molto importante per salire a più 7 dalla Juventus, mentre ha accorciato a tre punti dall'Inter. Il gol di Niclas Fullkrug è stato importantissimo. Ecco un retroscena sulle richieste tattiche di Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo. L'allenatore rossonero chiede due cose fin dall'inizio della gara: ampiezza e a Leao di allargarsi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

I cambi di Allegri e la mossa tattica di Rafa Leao! Analisi Como-Milan 1-3L'incontro tra Como e Milan si è concluso con un risultato di 1-3, offrendo diversi spunti di analisi tattica.

