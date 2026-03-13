Le carceri calabresi sono al centro di una crescente tensione, con telefoni, droga e armi bianche che circolano tra i detenuti. Questi strumenti favoriscono il controllo delle attività criminali all’interno delle strutture e mettono in discussione la sicurezza del personale che lavora nelle strutture stesse. La questione riguarda chi, effettivamente, garantisce la protezione degli operatori penitenziari in queste condizioni.

Carceri calabresi sotto pressione: telefoni, droga e armi bianche alimentano il controllo criminale e mettono alla prova lo Stato.. Ieri sera ho letto sul Corriere della Calabria una riflessione dell’avvocata Giovanna Francesca Russo, Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà. Tengo molto a ospitare periodicamente il suo punto di vista nei miei editoriali. Le sue parole mi fanno riflettere e spesso mi spingono a pormi nuove domande, a cui non sempre è facile trovare risposta. Il tema che affronta non è un dettaglio tecnico né un episodio isolato. Riguarda la tenuta stessa dello Stato nei luoghi in cui dovrebbe essere più forte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Carceri calabresi, chi protegge chi ci lavora?

Articoli correlati

Leggi anche: Calabresi sottolinea il paradosso di Milano: attrattiva per chi la visita, fredda per chi vorrebbe restare.

"Viale, bene il restyling ma attenzione a chi ci lavora"Il dibattito sul futuro del Viale della Vittoria si arricchisce di una voce finora rimasta in attesa, ma decisiva.

Contenuti utili per approfondire Carceri calabresi

Russo: Sovraffollamento e rischio suicidio, i problemi delle nostre carceriGiovanna Francesca Russo, prima garante dei detenuti donna, parla delle carceri calabresi e dei loro problemi: dal sovraffollamento al rischio di suicidio. La situazione - dice - non è diversa da ... rainews.it

Carceri. Falsi certificati medici per fare uscire boss mafiosi. Orlando chiede chiarimentiDue medici e un avvocato avrebbero effettuato false diagnosi e terapie per far uscire di carcere alcuni boss detenuti a Reggio Calabria. Il presidente della commissione d'inchiesta sul Ssn chiede ... quotidianosanita.it