In piazza Brahim Baya a Torino, il referente della moschea Taiba ha pronunciato un discorso in cui ha affermato:

“Noi tifiamo per i missili iraniani ”, è questo l’inizio del discorso che ha tenuto in piazza Brahim Baya, il referente della moschea Taiba di Torino. E ha proseguito dicendo che quei missili “vendicano un genocidio durato due anni che ha massacrato centomila persone mentre quei sionisti ballavano sul sangue dei palestinesi. Adesso assaporano qualcosa di quello che hanno assaporato i palestinesi da ottant’anni a questa parte”. Come si può elogiare delle bombe, aizzare la folla facendo credere che altro sangue potrà portare giustizia? Baya, che giovedì 19 marzo è stato invitato in Parlamento dal Movimento 5 Stelle con una serie di altre sigle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tifiamo per i missili iraniani": il predicatore di Torino elogia le bombe. E domani sarà alla Camera coi grillini

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