Tor Bella Monaca accendono le quattro frecce e caricano in auto 200 chili di rame rubato | Lo abbiamo trovato

Quattro persone fermate a Tor Bella Monaca mentre caricavano in auto circa 200 chili di rame rubato da un garage poco distante. Sono accusate di furto aggravato in concorso.