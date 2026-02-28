Tor Bella Monaca accendono le quattro frecce e caricano in auto 200 chili di rame rubato | Lo abbiamo trovato

A Tor Bella Monaca, quattro persone sono state fermate mentre caricavano circa 200 chili di rame rubato in un'auto. Gli agenti hanno scoperto il carico, proveniente da un garage nelle vicinanze, e hanno arrestato i sospetti. Le quattro persone hanno acceso le frecce prima di caricare il rame e sono state immediatamente identificate dalle forze dell'ordine.

Quattro persone fermate a Tor Bella Monaca mentre caricavano in auto circa 200 chili di rame rubato da un garage poco distante. Sono accusate di furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

