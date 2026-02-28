Parcaroli il tira e molla è finito C’è il via libera alla ricandidatura Ma ora il sindaco detta le condizioni

Dopo settimane di incertezza, il sindaco ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi di nuovo alle prossime amministrative. La decisione segue un lungo confronto interno, e ora il primo cittadino ha stabilito alcune condizioni per procedere con la candidatura. La sua ricandidatura rappresenta un passo importante nel panorama politico locale, segnando una svolta nel dibattito pubblico.

L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha deciso di ricandidarsi a sindaco. Non è detto che l’annuncio ufficiale arrivi oggi, ma il dado è tratto: il sindaco ha infatti comunicato ai vertici dei partiti la sua intenzione di ricandidarsi. Con Parcaroli la sorpresa è sempre dietro l’angolo, ma questa volta la scelta è stata fatta. Dopo lunghi tentennamenti, con il centrodestra tenuto sulle spine per mesi e sull’orlo della crisi di nervi, la riserva è stata sciolta. Un vero e proprio colpo di scena, se si considera che nei giorni scorsi il sindaco era pronto a mollare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elezioni, Parcaroli incontra Salvini: “Sandro è un plusvalore”. Il centrodestra aspetta il sì alla ricandidaturaMacerata, 29 gennaio 2026 – Incontro a Roma tra Sandro Parcaroli e Matteo Salvini.

