Le borse europee aprono in calo, con Milano che registra un -2%. Il prezzo del petrolio Brent supera i 114 dollari al barile e il gas naturale si attesta a 66 euro. Il mercato del greggio resta in tensione, dopo gli attacchi iraniani contro un’area industriale nel Golfo. I prezzi energetici continuano a salire, influenzando le quotazioni e il sentiment degli investitori.

All'apertura delle contrattazioni alla Borsa di Mosca, il rublo si è indebolito nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio. Alle 11:04 ora di Mosca, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, il dollaro si è attestato a 87,44 rubli, in rialzo del 4,25% rispetto al giorno precedente. Il tasso è poi leggermente diminuito. Il tasso di cambio dell'euro sul mercato interbancario russo alle 11:14 ora di Mosca è salito dell'1,31% a 97,29 rubli. È la prima volta che l'euro supera quota 97 rubli dal 7 ottobre 2025. Ieri, il tasso di cambio del dollaro sul mercato interbancario russo ha superato gli 84 rubli per la prima volta dal 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | L’Europa apre in rosso: Milano -2%. Brent sopra i 114 dollari, gas a 66 euro

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