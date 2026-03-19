Le borse europee aprono in calo mentre il prezzo del petrolio Brent supera i 114 dollari al barile e il gas naturale raggiunge i 70 euro. Oggi, il mercato del greggio registra un ulteriore aumento dopo gli attacchi iraniani contro un’area industriale vicino a Ras Laffan. La situazione influisce sui prezzi delle materie prime energetiche e sui mercati finanziari europei.

«Siamo pronti a sostenere l'Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio, che è bloccato da loro. Fino ad allora, nessuna decisione a favore dell'Ucraina sarà appoggiata dall'Ungheria». Lo ha dichiarato il premier Viktor OrbÃín al suo arrivo al vertice europeo. «Aspettiamo il petrolio, tutto il resto è solo una favola. Crediamo solo ai fatti», ha insistito descrivendo come «esistenziale» la questione. «Senza quel petrolio, o anche solo con qualche goccia, le aziende ungheresi fallirebbero, insomma, non è una questione politica. Zelensky dovrebbe capire che questo non va bene. Ãê una questione esistenziale per gli ungheresi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse e prezzo petrolio di oggi 19 marzo | L’Europa apre in rosso, il Brent corre sopra i 114 dollari e il gas a 70 euro

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