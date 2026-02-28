Torna la nona edizione di «Feminism», la fiera dedicata all’editoria femminile, con il titolo «Creature di un unico mondo. Ecologie, libri, voci». L’evento si svolge quest’anno con un focus su temi legati alla sostenibilità e alle voci delle donne nell’editoria. La manifestazione si tiene in diverse location e coinvolge autrici, editori e attiviste, offrendo uno spazio di confronto e presentazione di nuovi libri.

Femminismi Il titolo della nona edizione è «Creature di un unico mondo»: alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, fino al 2 marzo Femminismi Il titolo della nona edizione è «Creature di un unico mondo»: alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, fino al 2 marzo Il titolo della nona edizione della Fiera dell’editoria delle donne – «Creature di un unico mondo. Ecologie, libri, voci» – nasce da una consapevolezza, semplice e radicale: non esistono esistenze isolate. Non esistono corpi senza ambiente, parole senza relazione, libri senza genealogia. Siamo creature di un unico mondo perché condividiamo la vulnerabilità e la potenza del vivente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torna «Feminism», fiera dell’editoria delle donne

Temi più discussi: Torna Feminism, fiera dell’editoria delle donne; Feminism 9, la fiera delle autrici ed editrici; Feminism9 – Fiera dell’editoria delle donne 2026; Feminism, alla Fiera dell'editoria delle donne di Roma si parla di Grazia Deledda.

Fiera dell’editoria delle donneIL PENSIERO DELLE DONNE INTERROGA L’EDITORIA: ANNAROSA BUTTARELLI IN DIALOGO CON ANNALENA BENINI A FEMINISM9 FEMINISM9, Fiera nazionale dell’editoria delle donne si propone da quasi dieci anni come sp ... 9colonne.it

LA SIL a FEMINISM 9PASSAPAROLA: Il programma della nona edizione di Feminism, Fiera dell’Editoria delle Donne, é online, e la SIL sará presente nelle sale della Casa Internazionale delle Donne di Roma con le nostre soci ... societadelleletterate.it

IL POLIGRAFO | FIERE | FEMINISM 2026 Dal 27 febbraio al 2 marzo 2026 torna a Roma la nona edizione di Feminism, Fiera dell’Editoria delle Donne, un’iniziativa nata nel marzo del 2018 con l’intento di valorizzare la produzione d’autrice dando visibilità all’ - facebook.com facebook