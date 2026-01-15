Credito di imposta e bonus edilizi | in Lucchesia scatta la frode milionaria

Negli ultimi tempi, in Lucchesia, è stata scoperta una vasta frode riguardante crediti di imposta e bonus edilizi. La Guardia di Finanza di Lucca ha smantellato una rete criminale che ha sottratto più di 10 milioni di euro dalle casse dello Stato, attraverso pratiche illecite legate ai bonus edilizi. Questa operazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per tutelare risorse pubbliche e garantire un corretto utilizzo degli incentivi fiscali.

LUCCA – Una complessa rete criminale capace di drenare oltre 10 milioni di euro dalle casse dello Stato attraverso l’indebito ricorso ai bonus edilizi è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Lucca. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, sta vedendo impegnati i militari del comando provinciale in una vasta serie di perquisizioni e sequestri preventivi che interessano diverse regioni italiane. Il sistema: il miraggio dei “lavori a costo zero”. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca e condotta dai finanzieri della t enenza di Castelnuovo Garfagnana, è partita dalle denunce presentate da diversi cittadini stranieri, prevalentemente di origine sudamericana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Credito di imposta e bonus edilizi: in Lucchesia scatta la frode milionaria Leggi anche: Frode milionaria scoperta in Abruzzo: scatta maxisequestro da 3,5 milioni Leggi anche: Roma, maxi-frode sui bonus edilizi, sequestrati 10 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bonus edilizi versione 2025 prorogati al 2026: la Legge di bilancio svolge bene il compitino; Edilizia e fisco, ecco cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026; Tre bonus edilizi e due aliquote per il 2026; Bonus Facciate e Superbonus: credito salvo in caso di errore formale del condominio. Maxi truffa su bonus edilizi per case rurali: sequestri per oltre 10 milioni - Un flusso di crediti fiscali creati sulla carta, immobili rurali usati come grimaldello e una rete di soggetti che avrebbe sfruttato le pieghe degli incentivi ... pupia.tv

Truffa su bonus edilizi, Gdf Lucca sequestra 10 milioni - LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, al termine di un’articolata indagine finalizzata al contrasto delle ... iltempo.it

Truffa bonus edilizi, sequestri per 10 milioni di euro - PROVINCIA DI LUCCA: Ignari acquirenti venivano indotti ad avviare ristrutturazioni a costo zero con incentivi statali che non spettavano. toscanamedianews.it

