Colf e badanti click day il 18 febbraio 2026 | come funziona e come inviare la richiesta

Il governo ha annunciato che il 18 febbraio 2026 si terrà l’ultimo click day per le domande di ingresso di colf, badanti e babysitter, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Alle 9 del mattino, i lavoratori domestici potranno inviare la richiesta attraverso il portale dedicato, che sarà aperto solo in quella giornata. La procedura si svolgerà in modo rapido, con un massimo di 20.000 richieste accettate, e le domande verranno accettate in ordine di invio.
Colf, badanti e babysitter: arriva l'ultimo click day dei flussi d'ingresso 2026. Dalle ore 9.00 di mercoledì 18 febbraio potranno essere inviate le domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri nel settore dell'assistenza familiare. Gli aspiranti datori di lavoro, da soli o tramite associazioni di categoria e professionisti abilitati, hanno precompilato e salvato le domande (modello A-bis) tra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2023 sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno. Lo stesso Portale andrà utilizzato il 18 febbraio per inviare le domande.
