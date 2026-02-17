Colf e badanti click day il 18 febbraio 2026 | come funziona e come inviare la richiesta

Il governo ha annunciato che il 18 febbraio 2026 si terrà l’ultimo click day per le domande di ingresso di colf, badanti e babysitter, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. Alle 9 del mattino, i lavoratori domestici potranno inviare la richiesta attraverso il portale dedicato, che sarà aperto solo in quella giornata. La procedura si svolgerà in modo rapido, con un massimo di 20.000 richieste accettate, e le domande verranno accettate in ordine di invio.

Colf, badanti e babysitter: arriva l'ultimo click day dei flussi d'ingresso 2026. Dalle ore 9.00 di mercoledì 18 febbraio potranno essere inviate le domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri nel settore dell'assistenza familiare. Gli aspiranti datori di lavoro, da soli o tramite associazioni di categoria e professionisti abilitati, hanno precompilato e salvato le domande (modello A-bis) tra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2023 sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno. Lo stesso Portale andrà utilizzato il 18 febbraio per inviare le domande.

Decreto Flussi 2026, parte il click day per i lavoratori subordinati non stagionali: ecco come inviare le domandeOggi inizia il click day per i lavoratori subordinati non stagionali, dopo che il Ministero ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il 2026.

Colf, badanti e baby sitter, retribuzioni in aumento per il 2026: le cifreNel 2026, le retribuzioni di colf, badanti e baby sitter saliranno.

Decreto Flussi 2026: Click Day 18 febbraio per assumere lavoratori domestici

