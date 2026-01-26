Maspero svela | Juve? C’era questa possibilità ma io decisi di andare alla Samp Ecco il miglior allenatore avuto nella mia carriera

Da calcionews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Maspero rivela di aver avuto l’opportunità di approdare alla Juventus, ma ha scelto di trasferirsi alla Sampdoria. In questa intervista, il calciatore ricorda le sue decisioni e riflette sul percorso professionale, definendo il suo miglior allenatore e condividendo alcuni aspetti poco noti della sua carriera. Un racconto sincero che offre uno sguardo interessante sulla sua esperienza nel calcio.

Mercato Torino, è fatta per il nuovo acquisto! Baroni può sorridere, c’è l’annuncio ufficiale: i dettagli Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera: Spalletti ha fatto una richiesta precisa! Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma Kolo Muani torna alla Juve? Spunta il clamoroso scenario in casa bianconera: Spalletti ha fatto una richiesta precisa! Dzeko, che esordio con la maglia dello Schalke 04! Subito in gol: ecco com’è andata contro il Kaiserslautern Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

maspero svela juve c8217era questa possibilit224 ma io decisi di andare alla samp ecco il miglior allenatore avuto nella mia carriera

© Calcionews24.com - Maspero svela: «Juve? C’era questa possibilità ma io decisi di andare alla Samp. Ecco il miglior allenatore avuto nella mia carriera»

Leggi anche: Bereszynski svela: «A Genova è stato il periodo più duro della mia carriera, ma io volevo restare alla Sampdoria»

Leggi anche: Joe Jordan svela: «Quando seppi del Milan decisi di andare. L’Italia mi ha cambiato la vita. Era un momento diffiicile. Verona? Non ne sapevo molto, ma…»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

maspero svela juve cMaspero: Gullit si travestiva per uscire, litigai con Mancini e chiese di vendermi. Ancora mi fermano per la buca del rigore in Juve-Toro 3-3L'ex centrocampista ricorda gli anni passati alla Sampdoria e nel Torino. calciomercato.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.