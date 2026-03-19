Bonny ha raccontato di aver avuto l’opportunità di trasferirsi alla Juventus all’età di 17 anni, ma durante le visite mediche i medici hanno rilevato un problema di salute che ha impedito il trasferimento. La sua dichiarazione mette in evidenza come un controllo medico abbia influito su una decisione importante nella sua carriera. La notizia è stata resa nota dalla sua stessa voce.

Bonny ha fatto una clamorosa rivelazione, che riguarda il suo trasferimento saltato alla Juventus quando aveva appena 17 anni. Ai microfoni di L’Equipe, Bonny ha rivelato che è stato ad un passo dal trasferimento alla Juve quando aveva 17 anni. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA JUVE – « La serata che vorrei rivivere, paradossalmente, è la più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Châteauroux per la Juve. Durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro non andava bene. In sostanza mi hanno detto che giocare a calcio sarebbe stato complicato. Passi dal trasferirti alla Juventus a ritrovarti con niente: è un duro colpo per un ragazzo pieno di sogni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonny rivela: «Stavo per andare alla Juve a 17 anni, ma durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema»

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