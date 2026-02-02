Perché Mateta non giocherà più nel Milan | cosa è successo durante le visite mediche

Mateta non vestirà più la maglia del Milan. Dopo le visite mediche supplementari, i dirigenti rossoneri hanno deciso di fermarsi e non portare avanti l’affare. La trattativa si è interrotta senza un accordo finale, lasciando il giocatore fuori dal progetto del club.

Mateta non sarà un giocatore del Milan. Dopo il supplemento di visite mediche sul giocatore il club rossonero ha deciso di non completare l'acquisto dell'attaccante francese.

A Londra, l’attaccante del Milan sta facendo le visite mediche.

Il Milan si avvicina a ufficializzare l’arrivo di Mateta.

Perché Mateta non giocherà più nel Milan: cosa è successo durante le visite medicheMateta non sarà un giocatore del Milan. Dopo il supplemento di visite mediche sul giocatore il club rossonero ha deciso di non completare l'acquisto dell'attaccante ... fanpage.it

Milan, salta l'arrivo di Mateta: interrotta la trattativa col Crystal Palace per l'attaccante francese. C'è l'inserimento della JuventusCALCIOMERCATO - Come riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno deciso di rinunciare all'acquisto dell'attaccante francese. eurosport.it

