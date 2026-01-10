Adolescenti e visite mediche | dopo i 15 anni uno su tre smette i controlli annuali Una ricerca evidenzia il problema del disimpegno sanitario
Uno studio recente pubblicato sul Journal of Adolescent Health evidenzia come, dopo i 15 anni, circa un ragazzo su tre interrompa le visite mediche annuali. La ricerca condotta da un centro pediatrico statunitense analizza il fenomeno del disimpegno sanitario tra adolescenti e giovani adulti, sottolineando l’importanza di interventi mirati per favorire una corretta continuità delle cure in questa fase della vita.
I ricercatori di un importante centro ospedaliero pediatrico statunitense hanno condotto uno studio, pubblicato su Journal of Adolescent Health su adolescenti e giovani adulti di età compresa tra 15 e 23 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
