Bonny clamorosi retroscena | Ero della Juve | ho rischiato di non poter più giocare

In un'intervista a L’Équipe, Ange-Yoan Bonny ha raccontato i momenti difficili della sua giovinezza a Tours, tra la campagna e sogni coltivati in un parcheggio di quartiere. Ha anche rivelato di aver avuto un passato legato alla Juventus e di aver rischiato di non poter più giocare a causa di problemi legati al suo percorso sportivo.

Bonny. In una recente intervista a L’Équipe, Ange-Yoan Bonny ha ripercorso i giorni difficili della sua giovinezza a Tours, tra la campagna francese e i sogni nati in un parcheggio di quartiere. Proprio quel luogo, simbolo di un’amicizia autentica, è diventato il suo confessionale nel momento più drammatico: “ Passi dal trasferirti alla Juventus a ritrovarti con niente: è un duro colpo per un ragazzo pieno di sogni “, ha raccontato l’attaccante, ricordando il fallimento delle visite mediche con i bianconeri a soli 17 anni. Quel rifiuto per motivi di salute sembrava una sentenza definitiva. Bonny ha ricordato con amarezza le parole dei medici dell’epoca: “ In sostanza mi hanno detto che giocare a calcio sarebbe stato complicato “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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