Elisa Barucchieri chi è la sorella di Elena Sofia Ricci | L’ho scoperta a 30 anni quando ho conosciuto il mio vero padre
Elisa Barucchieri è la sorella di Elena Sofia Ricci, scoperta all’età di 30 anni come sua vera famiglia. La loro storia, segnata da anni di distanza, si è evoluta nel tempo, portando a una rivelazione importante sulla loro identità e legame di sangue. Questa scoperta ha rappresentato un momento significativo per entrambe, approfondendo il loro rapporto e la conoscenza delle proprie origini.
Per anni lontane per poi scoprirsi legate dal sangue e non solo; questa è la storia di Elena Sofia Ricci e sua sorella Elisa Barucchieri, ‘scoperta’ all’età di 30 anni come raccontato dall’attrice. 2 madri diverse ma lo stesso padre, Paolo Barucchieri, con il quale l’attrice ha recuperato il rapporto dopo anni e in parallelo ha scoperto proprio l’esistenza della sorella, Elisa, nata da un’altra relazione del genitori. A dispetto del tempo trascorso non hanno avuto difficoltà a riscontrare un affetto quasi a priori, un legame che esisteva a prescindere a loro insaputa: “Trovarla è stato un regalo della vita”, ha commentato l’attrice in un’intervista recente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
