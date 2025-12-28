Elisa Barucchieri è la sorella di Elena Sofia Ricci, scoperta all’età di 30 anni come sua vera famiglia. La loro storia, segnata da anni di distanza, si è evoluta nel tempo, portando a una rivelazione importante sulla loro identità e legame di sangue. Questa scoperta ha rappresentato un momento significativo per entrambe, approfondendo il loro rapporto e la conoscenza delle proprie origini.

Per anni lontane per poi scoprirsi legate dal sangue e non solo; questa è la storia di Elena Sofia Ricci e sua sorella Elisa Barucchieri, ‘scoperta’ all’età di 30 anni come raccontato dall’attrice. 2 madri diverse ma lo stesso padre, Paolo Barucchieri, con il quale l’attrice ha recuperato il rapporto dopo anni e in parallelo ha scoperto proprio l’esistenza della sorella, Elisa, nata da un’altra relazione del genitori. A dispetto del tempo trascorso non hanno avuto difficoltà a riscontrare un affetto quasi a priori, un legame che esisteva a prescindere a loro insaputa: “Trovarla è stato un regalo della vita”, ha commentato l’attrice in un’intervista recente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elisa Barucchieri, chi è la sorella di Elena Sofia Ricci: “L’ho scoperta a 30 anni quando ho conosciuto il mio vero padre”

Leggi anche: Chi sono genitori di Elena Sofia Ricci, il padre Barucchieri e la madre Elena Ricci Poccetto: “L’ho conosciuto solo a trent’anni”

Leggi anche: Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi è Elisa Barucchieri, sorella di Elena Sofia Ricci/ Conosciute in età adulta e molto legate - Danzatrice e direttrice artistica, le due si sono conosciute in età adulta e sono molto legate ... ilsussidiario.net