Bonny, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Pisa, sottolineando l’importanza del gol di Dimarco e condividendo alcune riflessioni sulla classifica. In un discorso sobrio, ha evidenziato l’impegno della squadra senza concentrarsi troppo sul posizionamento in campionato, invitando a mantenere la concentrazione e a pensare passo dopo passo. Le sue parole riflettono la determinazione e la volontà di continuare a lavorare con serenità.

Inter News 24 Bonny, attaccante dell’Inter, ha commentato l’importante vittoria di questa sera contro il Pisa: le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN dopo la vittoria contro il Pisa, Bonny ha dichiarato: PAROLE – « Il gol più bello della serata è quella di Dimarco. Sul mio gol ho preso un bel rischio perchè quando vai da solo devi segnare altrimenti ti ammazzano. Sono contento. I compagni mi danno fiducia, questo è importante per i giovani. Per me è un piacere essere accanto a loro in questa squadra. Pensi che abbiamo tutti capito che la cosa è più importante il gruppo, da solo non si va da nessuna parte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny a DAZN: «Stasera il gol più bello è quello di Dimarco, sul mio ho rischiato. Classifica? Pensiamo solo a noi perchè…»

Leggi anche: Dimarco a DAZN: «Gol decisivo in un momento chiave, Bonny grande acquisto»

Leggi anche: Bonny a DAZN: «Sempre pronto sui cross di Dimarco. Felice per il gol, ora penso al derby»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE; Inter-Pisa, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Esposito Player of the Match: Il primo posto ci carica. Con Chivu legame di poche parole e tanto...

Dove vedere Inter-Pisa oggi in tv: si apre il 22esimo turno, diretta stasera alle 20:45Inter contro Pisa a San Siro, come guardare il match di questa sera? La programmazione della partita che apre la nuova giornata di Serie A. goal.com

Bonny a DAZN: Il primo posto è uno stimolo. Siamo l'Inter e dobbiamo essere primi in tuttoAnge-Yoan Bonny, che torna a vestire da una maglia da titolare questa sera, arriva in postazione DAZN per la consueta presentazione di questo impegno infrasettimanale dell’Inter contro il Lecce: Abbi ... msn.com

#InterLecce | al minuto 23 Maresca fischia un calcio di rigore ai neroazzurri per un fallo di Veiga su Bonny ( DAZN): live - e dalla RefCam - sembra un affondo / sgambetto negligente del giallorosso, i replay evidenziano invece come (al di là del tocco sul pall - facebook.com facebook

Chivu la ribalta e ne rifila 6 al Pisa L’ Inter mostra i muscoli #InterPisa #SerieAEnilive #DAZN x.com