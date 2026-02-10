Bonny dice no alla Costa d’Avorio? La decisione dell’attaccante dell’Inter in vista del Mondiale

Bonny ha deciso di non rispondere alla chiamata della Nazionale della Costa d’Avorio. L’attaccante dell’Inter, che aveva ricevuto l’invito per il Mondiale, ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera in maglia nerazzurra e non parteciperà alle qualificazioni con la sua nazionale. La sua decisione ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori.

Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonny dice no alla Costa d’Avorio? La decisione dell’attaccante dell’Inter in vista del Mondiale Approfondimenti su Bonny Costa d’Avorio Bonny cambia idea: rifiuta la chiamata della Costa d’Avorio? La scelta dell’attaccante nerazzurro in vista del Mondiale #Bonny-Costa-d’Avorio || Bonny decide di non rispondere alla chiamata della Costa d’Avorio e preferisce attendere una possibilità con la Francia. Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta, stop per Bonny L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atalanta, con attenzione alle condizioni dei giocatori e agli aspetti di formazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bonny Costa d’Avorio Argomenti discussi: Prima una buona Inter, poi la reazione del Toro. Ma in semifinale vanno i nerazzurri; Bonny+Diouf, l'Inter alla francese vola in semifinale di Coppa Italia: Torino sconfitto 2-1, la sintesi; Inter, infortunio Bonny: le condizioni dell’attaccante francese; Coppa Italia. Atalanta in semifinale: Juve battuta 3-0 - L'Atalanta fa tris: 3-0 alla Juve e va in semifinale. Yoan Bonny dice no alla Francia: l'attaccante dell'Inter opta per la Costa d'Avorio, con l'obiettivo MondialeYoan Bonny avrebbe fatto la sua scelta a livello di Nazionale: no alla Francia, che ha rappresentato a livello giovanile, l'attaccante dell'Inter opta per la Costa d'Avorio. Secondo il giornalista ivo ... msn.com Inter, possibile cambio di nazionale per Bonny: no alla Francia per scegliere la Costa d'AvorioYoan Bonny cambia maglia, ma l'Inter non c'entra: secondo il giornalista ivoriano Sanh Séverin, Bonny avrebbe detto no alla Francia,. tuttomercatoweb.com #Inter, #Bonny dice no alla #Francia di #Deschamps: sarà convocato dalla Costa D’Avorio x.com Come ci siamo detti quando ci siamo riavvicinati ..siamo come una coppia di fidanzati che litiga se ne dice di tutti i colori ma alla fine il sentimento prevale ci si chiarisce e si torna insieme piu forti di prima e pronti a fare la differenza …andiamo Bonny ch - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.