Bonny sceglie la Costa d’Avorio | addio Francia giocherà i Mondiali 2026

Bonny ha scelto di giocare con la Costa d’Avorio e non più con la Francia. L’attaccante dell’Inter ha annunciato che sarà il suo Paese natale a rappresentarlo ai Mondiali del 2026. Dopo aver fatto strada tra i giovani, Bonny si prepara a una nuova avventura con la maglia africana, lasciando alle spalle il passato francese. La sua decisione segna un passo importante nella sua carriera e cambia le carte in tavola per il suo futuro internazionale.

L'ascesa irresistibile di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell' Inter sta per sfociare in una svolta clamorosa per la sua carriera internazionale. L'attaccante, protagonista assoluto nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, ha deciso di cambiare rotta: il suo futuro non sarà con i "Bleus" della Francia, bensì con la Costa d'Avorio. L'indiscrezione, lanciata dal giornalista ivoriano Sanh Séverin e confermata dall'entourage del giocatore, traccia un percorso ormai definito. Nonostante i trascorsi nelle selezioni giovanili francesi, il mancato esordio con la Nazionale maggiore di Deschamps ha lasciato aperta la porta agli "Éléphants", che hanno saputo convincere il talento nerazzurro.

