Marc Marquez alla prova del 10 Il bilancio dei Giochi di Deborah Compagnoni e Boniek gioca Roma-Juve

A pochi giorni dall'inizio del mondiale, Marc Marquez, campione in carica, commenta la sua seconda stagione in Ducati ufficiale. Nel frattempo, i Giochi di Deborah Compagnoni si avvicinano e Boniek analizza Roma-Juve, mentre altri eventi sportivi e legali sono in corso. La scena sportiva italiana si prepara a un nuovo ciclo di competizioni e sfide, con atleti e dirigenti impegnati su più fronti.

Se fosse un film, si titolerebbe "Andata e ritorno dall'inferno". Cadute, operazioni, persino diplopia. Quindi il ritorno, il passaggio in Ducati (prima Gresini e poi ufficiale), la conquista del nono Mondiale. "È stato un viaggio emotivo enorme, ho pensato anche al ritiro". In estrema sintesi, gli ultimi sei anni di Marc Marquez. È sua la cover di Sportweek Speciale MotoGP, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Il fenomeno di Cervera, al secondo anno in Ducati ufficiale, si è raccontato in esclusiva alla vigilia del Mondiale che parte questo fine settimana in Thailandia: "Correrò fin quando sarò competitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez alla prova del 10. Il bilancio dei Giochi di Deborah Compagnoni e Boniek gioca Roma-Juve