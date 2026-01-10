roma sassuolo 2 0 i giallorossi allungano sul como in zona champions e attendono la juve

La Roma torna a vincere in campionato con un 2-0 sul Sassuolo, rafforzando la propria posizione in zona Champions, ora più distante dal Como. La squadra di Gasperini, dopo un periodo complicato e le tensioni di mercato, si avvicina alle competizioni europee, mentre aspetta gli sviluppi sulla Juventus. Un risultato importante per i giallorossi, che continuano a puntare con fiducia alla qualificazione continentale.

La Roma riprende il cammino nella corsa Champions dopo un periodo difficile e le tensioni di mercato fra Gian Piero Gasperini e la società. Lo fa superando il Sassuolo all’Olimpico per 2-0 nella 20esima giornata di Serie A, sotto lo sguardo del vicepresidente Ryan Friedkin volato nella Capitale per acquietare i mal di pancia di Gasp e davanti a Edoardo Bove, seduto in tribuna con tanto di berretto della squadra del cuore che lascerà definitivamente per riprendere all’estero la sua attività a oltre un anno del malore in campo. Prima Konè, poi Soulè, la @OfficialASRoma si prende di forza i 3 punti? #RomaSassuolo pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

