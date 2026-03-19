Bombe carta nel Casertano ‘manifestazione per dire no ai clan’

Nel Casertano, alcune persone hanno fatto esplodere bombe carta durante una manifestazione contro i clan. La protesta si è svolta con l’obiettivo di affermare che non si vogliono più i periodi di violenza e intimidazioni della camorra. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.

Tempo di lettura: 2 minuti “Stiamo organizzando una manifestazione per dire a chiare lettere che non torneranno i tempi bui della camorra. Noi sindaci del territorio siamo compatti, non ci faremo intimidire dagli attentati avvenuti di recente, e porteremo avanti così il messaggio di ribellione ai clan lanciato da don Peppe”. Lo ha annunciato a Casa don Diana, nel corso dell’evento organizzato dall’omonimo Comitato in occasione del 32esimo anniversario dell’omicidio del prete anticlan, il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino. Una scelta già peraltro condivisa con i sindaci di Casapesenna, Giustizia Zagaria, e San Cipriano d’Aversa,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bombe carta nel Casertano, ‘manifestazione per dire no ai clan’ Articoli correlati Bombe carta in comuni del Casertano, indagano i carabinieriTempo di lettura: 3 minuti Due bombe carta fatte esplodere a distanza di due giorni tra Casapesenna e San Cipriano d’Aversa, territori del Casertano... Manifestazione Askatasuna a Torino, guerriglia e scontri con la polizia tra lanci di bombe carta e lacrimogeniGuerriglia urbana, scontri e tensione altissima a Torino alla manifestazione per Askatasuna, il centro sociale sgomberato e posto sotto sequestro il... Tutti gli aggiornamenti su Bombe carta Temi più discussi: Bombe carta e atti vandalici nella provincia di Caserta. Serve attenzione e azione per impedire il ritorno della camorra. Un contributo di Renato Natale; Bombe carta e paura tra i cittadini, la criminologa: Attenzione a non confondere criminalità diffusa e camorra; Bomba carta esplode a Casapesenna, l'ex sindaco Natale: Non torneranno tempi bui; Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere. Bombe carta nel Casertano, il sindaco di Casal di Principe: «Manifestazione per dire no ai clan»«Stiamo organizzando una manifestazione per dire a chiare lettere che non torneranno i tempi bui della camorra. Noi sindaci del territorio siamo compatti, non ci faremo intimidire ... ilmattino.it Bomba carta nel Casertano, l'ex sindaco Natale 'non torneranno tempi bui'Ma veramente credete sia possibile riportare queste terre ai tempi bui, quando la camorra dominava, uccideva, soffocava ambiente ed economia? Avete sbagliato i conti, non ve lo consentiremo. (ANSA) ... ansa.it https://short.do/7iBaPG Bombe carta a Casapesenna. Di Fraia: "Solidarietà a Sindaco Zagaria. Episodi che richiamano a periodi bui della nostra storia" - facebook.com facebook