I carabinieri stanno indagando su due incidenti avvenuti a Casapesenna nel Casertano, dove sono state fatte esplodere due bombe carta a distanza di due giorni. Le esplosioni si sono verificate in diversi comuni della zona e hanno causato danni e paura tra i residenti. Le forze dell'ordine stanno analizzando le testimonianze e le prove raccolte sul campo per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: 3 minuti Due bombe carta fatte esplodere a distanza di due giorni tra Casapesenna e San Cipriano d’Aversa, territori del Casertano che fino a qualche anno fa erano le roccaforti della camorra casalese, fanno alzare l’attenzione e la preoccupazione, sebbene non ci siamo elementi che accreditino con certezza una matrice camorristica Indagano i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, che sono intervenuti in entrambi gli episodi: il primo in un vicolo di Casapesenna, dove una bomba carta è stata piazzata quasi al centro della strada, non dunque vicino ad una particolare abitazione, provocando comunque danni ad una casa nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bombe carta in comuni del Casertano, indagano i carabinieri

Uomo gambizzato nel Casertano, indagano i carabinieriUn uomo di 48 anni è rimasto ferito nella notte a Mondragone (Caserta) dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

San Severo: bomba carta davanti a casa di una consigliera comunale Indagano i carabinieriUn ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bombe carta

Temi più discussi: Bombe carta, seggiolini distrutti e principi d’incendio: denuncia e Daspo per cinque tifosi; Boato in centro, esplosa bomba carta in via della Volta Buia, finestre in frantumi; Droga e bombe carta nascosti in casa: patteggia un 41enne.

Bomba carta fa esplodere le vetrate della chiesa, danni per migliaia di euro: «Costituisciti e paga»LUSIA (ROVIGO) - Una bomba carta ha mandato in frantumi nella notte quattro vetrate della chiesa, causando danni per migliaia di euro all’edificio della parrocchia dei Santi Vito ... ilgazzettino.it

Askatasuna, scene di guerriglia: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feritiDopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna è arrivata nei pressi dell'ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre per ragioni di sicurezza. Lo schieramento di ... ilgiornale.it

Bombe carta, bastoni, pietre contro gli agenti. Nelle carte dei giudici il racconto delle ore di violenza, sabato scorso a #Torino. I tre giovani arrestati oggi hanno però lasciato il carcere. Per due obbligo di firma. x.com