Manifestazione Askatasuna a Torino guerriglia e scontri con la polizia tra lanci di bombe carta e lacrimogeni

A Torino, una manifestazione per Askatasuna si è trasformata in guerriglia. Durante il corteo, alcuni antagonisti hanno lanciato bombe carta e lacrimogeni, scatenando scontri violenti con la polizia. La maggior parte dei manifestanti ha deciso di abbandonare la protesta, lasciando il caos alle forze dell’ordine. La situazione è rimasta tesa per diverse ore, con le forze dell’ordine impegnate a contenere le violenze.

Guerriglia urbana, scontri e tensione altissima a Torino alla manifestazione per Askatasuna, il centro sociale sgomberato e posto sotto sequestro il 18 dicembre 2025 dopo un intervento della Digos. Al corteo di sabato 31 gennaio alcuni antagonisti e anarchici sono entrati in contato con la polizia: ci sono stati lanci di bombe carta e lacrimogeni in corso Regina Margherita. Nel primo pomeriggio a Torino è partito il corteo per Askatasuna. Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro la polizia.

