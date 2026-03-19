bolivia benzina difettosa danneggia migliaia di auto e accende le proteste

In Bolivia, oltre diecimila veicoli sono stati danneggiati da carburante di qualità discutibile. La vicenda ha portato a numerose richieste di risarcimento e ha generato nuove tensioni sociali. La situazione si inserisce in un contesto di crisi energetica ed economica che già interessa il Paese. La controversia riguarda la qualità della benzina distribuita e i danni causati ai veicoli.

In Bolivia esplode il caso della benzina “difettosa”. Oltre diecimila veicoli sarebbero stati danneggiati da carburante di scarsa qualità, dando il via a una valanga di richieste di risarcimento e a un nuovo fronte di tensione sociale in un Paese già alle prese con una crisi energetica ed economica. Secondo quanto riferito dalla compagnia statale degli idrocarburi Ypfb, sono almeno 10.800 le segnalazioni raccolte in poche settimane attraverso il sistema ufficiale di registrazione dei danni. I primi indennizzi sono già stati avviati e riguardano oltre 2.600 utenti, ma il numero complessivo dei casi continua a crescere, segno di un problema diffuso e tutt’altro che risolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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