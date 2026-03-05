Blitz a Mattinatella pescatori beccato con 3mila ricci di mare raccolti abusivamente | scattano multe e sequestri

I militari della Guardia Costiera di Manfredonia hanno effettuato un blitz a Mattinatella, dove hanno scoperto pescatori con circa 3.000 ricci di mare raccolti illegalmente. Durante l’operazione, sono state sequestrate attrezzature e sono state elevate multe nei confronti dei responsabili. L’intervento è stato condotto sotto il coordinamento del 6° centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari.

Dalle verifiche della Guardia Costiera è emerso come i pescatori, provenienti dal nord barese, fossero privi di qualsivoglia autorizzazione alla pesca subacquea Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro e sequestrati circa 3.000 esemplari di ricci di mare (Paracentrotus lividus). Dalle verifiche è emerso come i pescatori, provenienti dal nord barese, fossero privi di qualsivoglia autorizzazione alla pesca subacquea e che avevano prelevato dal fondale marino in maniera del tutto abusiva circa 3.000 esemplari. Ai trasgressori sono state elevate tre sanzioni amministrative per un importo totale di 6.000 euro unitamente al sequestro di tutti gli esemplari di riccio di mare che successivamente sono stati rigettati in mare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

