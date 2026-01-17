Monza irregolarità edilizie e igienico-sanitarie | chiuso market etnico

A Monza, nel quartiere Cederna, è stato chiuso un supermercato etnico a causa di irregolarità edilizie e problemi igienico-sanitari. L’intervento, condotto dalle autorità competenti, ha riscontrato non conformità rispetto alle normative vigenti, rendendo necessario il provvedimento di chiusura. La situazione evidenzia l’importanza del rispetto delle norme per garantire la sicurezza e la tutela dei consumatori.

Monza, 17 gennaio 2026 – Irregolarità sanitarie ed edilizie, chiuso un supermercatino etnico nel quartiere Cederna di Monza. Il controllo stradale. Tutto comincia da un banale controllo stradale che si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un articolato intervento di tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative commerciali. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri nel quartiere Cederna, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della polizia locale è intervenuta per un veicolo in sosta che intralciava il traffico, impegnato nello scarico di merce davanti a un market etnico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, irregolarità edilizie e igienico-sanitarie: chiuso market etnico Leggi anche: Catania, controlli in una panineria: scattano sanzioni per irregolarità igienico-sanitarie Leggi anche: Carenze igienico-sanitarie e dubbi sul cibo: i Nas sequestrano 65 chili di alimenti e chiudono un supermarket etnico a Parma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Monza, irregolarità edilizie e igienico-sanitarie: chiuso market etnico - Le verifiche della polizia locale scaturite da un controllo stradale su un mezzo che stava scaricando la merce nel supermercatino ... ilgiorno.it Monza: chiuso market etnico per irregolarità igienico sanitarie ed edilizie - La Polizia locale di Monza, Nucleo Radiomobile, ha chiuso un market etnico in città per “mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie“, con particolare riferimento alla manipolazione di prodotti it ... msn.com

A Monza un gruppo di “maranza” ha infilato un botto di Capodanno nella bocca del leone sul Ponte dei Leoni, danneggiando gravemente la storica statua. Hanno ripreso tutto con il cellulare e postato online, vantandosene. Un atto vergognoso. I ragazzi sono - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.