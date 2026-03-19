Nel panorama del brand advisory italiano, poche cose comunicano quanto una collaborazione inattesa tra un'agenzia di comunicazione e un attore famoso. Questa volta, Bliss Agency ha annunciato un accordo con Jean-Claude Van Damme, noto per i suoi ruoli d'azione, per sviluppare nuove strategie di personal branding. La partnership mira a valorizzare l'immagine pubblica dell’attore attraverso progetti condivisi e iniziative di comunicazione.

Nel panorama del brand advisory italiano, poche cose comunicano quanto una collaborazione inattesa. E quella tra Bliss Agency, azienda attiva nelle aree del branding, dell’advisory e della strategia digitale, e Jean-Claude Van Damme, icona mondiale dello sport e dell’intrattenimento, è esattamente questo: un segnale forte, ancora in gran parte da decifrare. Van Damme è tra i casi più studiati quando si parla di costruzione dell’identità pubblica nel tempo. Non soltanto una carriera cinematografica: un sistema di valori riconoscibili, disciplina, resilienza, coerenza, che ha attraversato decenni senza perdere credibilità. Nel linguaggio del branding contemporaneo, un asset. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bliss Agency e Jean-Claude Van Damme: quando il personal branding è una questione di visione condivisa

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