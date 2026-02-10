Siciliafiera presenta il calendario fieristico | una visione condivisa per lo sviluppo del territorio

Oggi a Misterbianco, nel polo fieristico di SiciliaFiera, è stato presentato il calendario delle fiere previste nel 2026. L’evento ha riunito operatori e organizzatori, che ora hanno una guida chiara sulle prossime manifestazioni. La scelta di fissare le date aiuta a pianificare al meglio le attività e a coinvolgere più visitatori.

Presentato oggi, a Misterbianco, nel polo fieristico di SiciliaFiera, il calendario delle manifestazioni fieristiche per il 2026. Non una semplice programmazione di eventi, ma il risultato di un impegno costante, di una visione chiara e di una progettualità condivisa con istituzioni, operatori.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Siciliafiera Fiera Conflavoro Rimini incontra l’aeroporto, visione condivisa per lo sviluppo dei voli e del turismo Martedì 13 gennaio, Conflavoro Pmi Rimini ha incontrato presso l’aeroporto di Rimini i vertici di Airiminum 2014. Convivialità e visione comune: gli Ordini professionali uniti per lo sviluppo del territorio Il Comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì–Cesena si è incontrato in un evento conviviale, riunendo presidenti e consiglieri di vari ordini e collegi professionali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Siciliafiera Fiera FOTO | SiciliaFiera, presentato il Calendario 2026. Di Cavolo: Noi punto di forza per turismo destagionalizzatoSiciliaFiera 2026, presentato il Calendario Fieristico per il nuovo annoSiciliaFiera 2026, presentato il Calendario ... msn.com SICILIAFIERA: PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO FIERISTICO 2026 SiciliaFiera si conferma una risorsa strategica per lo sviluppo economico della Sicilia. La presentazione del calendario fieristico 2026 mette in luce una programmazione ricca, struttura - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.