Questa notte, alle 00:05, un ristoratore ha raccontato di aver doppiato un personaggio in “La gabbianella e il gatto” da bambino. La scena si svolge in un momento insolito, tra ricordi e confidenze, mentre si parla di un film su Cecilia Sala e del suo percorso nel mondo del personal branding. La conversazione prende una piega inaspettata, tra aneddoti e ricordi d’infanzia.

È mezzanotte e cinque quando il ristoratore ci dice che, da bambino, ha doppiato un personaggio in “La gabbianella e il gatto”. Cecilia Sala sgrana gli occhi e dice che da piccola ha guardato per mesi quel cartone animato tutti i giorni, gli chiede che personaggio, lui dice «il gatto rosso», e questo è il punto in cui, se fossimo nell’ufficio d’un produttore cinematografico, quello ci caccerebbe a calci per eccesso di coincidenze nella sceneggiatura proposta. Due ore prima, Cecilia Sala ha chiuso il suo spettacolo teatrale con la foto di Arturo, arma di fine di mondo per la conquista dell’internet e più in generale del pubblico medio, che sì, vuole sapere dei paesi lontani per sentirsi informato, vuole vedere da vicino una famosa per sentirsi di esistere, ma soprattutto vuole i gattini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il mio film su Cecilia Sala, e l’ardua evasione dal carcere del personal branding

Approfondimenti su Cecilia Sala

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cecilia Sala

Argomenti discussi: Sorrentino fa il pieno al K2 con La grazia: Il mio film su potere e dubbi di un presidente; Antonio Albanese, Il mio film più trasgressivo; Fine fama mai Il mio film su Cecilia Sala, e l’ardua evasione dal carcere del personal branding; Miriam Leone ospite a Stories. VIDEO.

Il mio regno per una farfalla, film su Rai2Su Rai2 domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21.00 va in onda il film di e con Sergio Assisi dal titolo Il mio regno per una farfalla . bitculturali.it

«Il mio film su Boris Giuliano una lezione della memoria»Ha i suoi baffoni spessi, lo stesso volto contratto dal pensiero, lo sguardo affos­sato dentro grandi pupille. Marcello Mazzarella passeggia per Palermo come un fan­tasma in bianco e nero che ha il ... avvenire.it

“Una notte a Teheran” è il racconto dal vivo di Cecilia Sala sull’Iran che resiste, ama e protesta. Tra feste clandestine, piazze in rivolta e il carcere di Evin, il reportage diventa teatro e memoria. UNA NOTTE A TEHERAN di e con Cecilia Sala, regia Bruno Forna - facebook.com facebook