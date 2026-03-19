Biondo estivo | due prodotti per salvare la fibra capillare

Con l’avvicinarsi dell’estate, molte persone scelgono di schiarire i capelli con tecniche come il balayage e i riflessi miele. Per proteggere la fibra capillare durante questa stagione, sono stati lanciati due nuovi prodotti specifici. Questi prodotti sono pensati per mantenere la salute dei capelli e prevenire danni causati dai trattamenti di schiaritura.

Con l’allungarsi delle giornate e l’arrivo della bella stagione, torna la tendenza a schiarire i capelli con balayage e riflessi miele. Per proteggere questa colorazione delicata, due prodotti specifici di Wella Professionals offrono una soluzione concreta per mantenere luminosità e salute della chioma. L’estate si fa sentire nell’aria e molti scelgono di illuminare i propri capelli, seguendo l’esempio di figure pubbliche come Ilary Blasi che ha optato per un biondo caldo e luminoso capace di catturare al meglio la luce solare. Tuttavia, i capelli decolorati presentano una fragilità intrinseca: diventano più sensibili, porosi e perdono facilmente la loro brillantezza naturale sotto l’impatto del sole, dei lavaggi frequenti e dell’acqua ricca di minerali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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