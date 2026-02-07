Bellaria in via Teano due settimane di lavori di potenziamento per la fibra ottica
Sono cominciati in questi giorni, e si protrarranno per circa due settimane, i lavori per il potenziamento della connessione in fibra ottica in via Teano. Intervento che comporterà il restringimento della carreggiata, e non la sospensione del traffico veicolare, al fine di contenere il più.🔗 Leggi su Riminitoday.it
