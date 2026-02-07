Bellaria in via Teano due settimane di lavori di potenziamento per la fibra ottica

In via Teano a Bellaria sono iniziati i lavori per migliorare la connessione in fibra ottica. Gli interventi sono partiti proprio in questi giorni e dureranno circa due settimane. La strada sarà chiusa al traffico durante le fasi di lavoro, creando alcuni disagi ai residenti e ai commercianti della zona.

